Lösung für Knoten Trautenfels wird kommen

STAINACH-PÜRGG „Trautenfels wird umgesetzt – es ist nur die Frage ‚wann‘“ so die klare Aussage von Finanz- und Verkehrslandesrat Anton Lang bei einer Pressekonferenz vergangene Woche in Öblarn. Der Wasserrechtsbescheid sei ergangen, der Straßenrechtsbescheid folge in den nächsten Wochen. Die Ausschreibungsunterlagen sind vorbereitet, das Geld von rund zehn Millionen Euro für das Projekt ist reserviert, verspricht Lang.

Seit Jahren wird für den Knoten Trautenfels um eine Lösung gerungen. Ende 2014 schien es, als würde das Projekt Fahrt aufnehmen. Durch einen einstimmigen Beschluss der Landesregierung wurden die Planungsarbeiten für eine Überführung mit darunter liegendem Kreisverkehr auf Schiene gebracht, ab dem Jahr 2017 sollte der Verkehr in Richtung Liezen beziehungsweise Schladming bereits über eine Hochbrücke laufen. Erneut scheiterte das Projekt jedoch am Widerstand der Projektgegner. „Einsprüche sind natürlich legitim, wir werden sie abhandeln, aber wir werden bauen“, so der Verkehrslandesrat. Auch BR Mario Lindner sieht es an der Zeit, dass „kollektive Interessen mehr zählen als Einzelinteressen“.

Alexandra Mattarollo