LOMI LOMI NUI – ein Fest für die Sinne!

Eine wundervolle Reise mit allen Sinnen, ein Verwöhnen mit warmem Öl vom Kopf bis zu den Zehenspitzen, begleitet von unaufdringlich schöner Musik – so in etwa darf man sich eine Lomi Lomi Nui vorstellen. Tanja Roiderer aus Gröbming hat vor einiger Zeit ihre Leidenschaft für diese Art der Körperarbeit entdeckt …

„Als ich das erste Mal in den Genuss einer Lomi Lomi Nui kommen durfte, war das so ein Highlight für mich, dass ich einfach mehr darüber erfahren wollte“, erinnert sich Tanja zurück. „Bald war für mich klar, dass ich selbst die Ausbildung machen möchte. Diese Zeit war so intensiv und wertvoll für mich, hat mir selbst so viel gebracht. Dieses einzigartige Erlebnis möchte ich jetzt auch anderen weitergeben!“…

