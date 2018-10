Lukas Vasold siegt in Rottenmann

Ein weiterer Bewerb des Laufcups Liezen 2018 ging mit dem Altstadtlauf in Rottenmann über die Bühne und wie erwartet kam es erneut zum Duell der beiden stärksten Läufer des Bezirkes.

Der 35-jährige Lukas Vasold (Athletik Klub Vasold Liezen) hatte diesmal nach 7700 Metern in 25:39,42 Minuten einmal mehr die Nase vor seinem ärgsten Konkurrenten, dem gleichaltrigen Hans Wieser (Flinke Horde ÖAV-Mandl Sport 2000 Gröbming), der mit 24,74 Sekunden Rückstand durchs Ziel lief. An dritter Stelle platzierte sich Daniel Schaar (LC Idee Rottenmann/Hervis Liezen). In der Damenklasse war die 22-jährige Kristina Metschitzer (LC Ardning) in 31:08,86 Minuten die Schnellste und verwies die um 18 Jahre ältere Katrin Spanner-Hierzegger (Sport Spanner) mit 1:40 Minuten Rückstand auf Rang zwei. Dritte wurde Beate Mayerl (Flinke Horde ÖAV-Sport Mandl 2000 Gröbming) mit 1:54 Minuten Rückstand.

