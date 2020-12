Lukrative Luxusappartements verdrängen leistbaren Wohnbau im Ennstal

ENNSTAL Vor einiger Zeit sendete der ORF die Reportage „Am Schauplatz“ mit dem Titel „Betongold“. Inhaltlich befasste sich die Doku mit der explodierenden Errichtung von Luxusappartements in allen nur möglichen Varianten und Konstellationen. Kritisiert wurde dabei vor allem der enorme Grundverbrauch unter dem Deckmantel des Wohnbaus und den damit verbundenen Nachteilen und Unmut der Einwohner.

Anlegerwohnungen, Buy-to-let-Modelle (also kaufen, um zu vermieten), Zweitwohnungen für Urlaub auf dem Land, Chalets am Skihang, Luxusvillen in Tourismuszentren und ähnliches schießen nur so aus dem Boden. Immer in hervorragender Lage, eben beim Skilift, am Seeufer oder in Ortszentren.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 23. Dezember 2020!