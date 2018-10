Männer sind so. Oder so?

„Männer sind doch alle gleich!“ Diesen Satz hat so ziemlich jede Frau schon mal von einer ihrer Geschlechtsgenossinnen gehört oder in einer Phase tiefer Frustration selber gesagt. Dabei gibt es sie doch in so unterschiedlichen Formen und Ausprägungen. Welchen Typen von Männern sind Sie in Ihrem Leben bereits begegnet?

Mamas Liebling

Von Männern, die trotz fortgeschrittenen Alters noch bei Mutti wohnen und ihr Leben lang an ihrem Rockzipfel hängen, in einer Partnerin eine Mutter suchen, die ihnen am Sonntag ihr Lieblingsessen kocht und Selbstständigkeit nur vom Hörensagen kennen, wird im Allgemeinen eher abgeraten. Was sollte frau aber tun, wenn sie sich in so einen Kerl verknallt hat? Nun, eine kluge Frau würde entweder schnellstens das Weite suchen oder aber das Beste aus der Situation machen und sich mit der Schwiegermutter gut stellen, denn was könnte ein Muttersöhnchen glücklicher machen, als wenn sich seine zwei Lieblingsfrauen gut verstehen?

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 17. Oktober 2018!