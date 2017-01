Ganz aufgeweckt blickt Mahdi bei seinem ersten offiziellen Fototermin in die Kamera. Der Sohn von Takia und Al Katrani Ali kam am 28. November in der Klinik Diakonissen Schladming zur Welt, brachte dabei 3460 g auf die Waage und war stolze 54 cm groß. Mahdi hat einen fünfjähriges Geschwisterchen und wohnt in Haus.