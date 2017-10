Margret und Jürgen Kandlbauer

Wir haben noch einmal geheiratet!

Nach sieben Jahren standesamtlicher Ehe, wurde uns Gottes Segen geschenkt! Am 9.9. gaben wir uns in der katholischen Kirche in Ramsau am Dachstein das Ja-Wort. Die weite Anreise von unseren Verwandten/Freunde aus der schönen Oststeiermark wurde in Kauf genommen und wir konnten gemeinsam mit unseren beiden Kindern Valentina und Leo ein wunderschönes Fest feiern.

Aus beruflichen Gründen zogen wir in diese atemberaubende Gegend und wohnen bereits seit 10 Jahren in der Ramsau. Einige schöne Flittertage genossen wir im Hotel Steirerhof in Bad Waltersdorf.