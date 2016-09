Erfolgreicher Saisonausklang für den Extrem-Radsportler Markus K. Brandl aus Mitterberg-St. Martin: beim 24 Stunden-Bewerb „Rund um die Kirschenhalle“ in Hitzendorf in der Gemeinde Graz-Umgebung belegte er Platz neun und konnte damit doch noch eine positive Bilanz ziehen…

