Matthias Schwab knapp am Sieg vorbei

Haarscharf an einem weiteren großen Triumph vorbeigeschrammt ist der 21-jährige Golf-Amateur Matthias Schwab aus Rohrmoos beim „Tavistock Collegiate Invitational“ im Isleworth Country Club in Windermere in Orlando im amerikanischen Bundesstaat Florida.

Erst vor wenigen Wochen hat der Ennstaler, Student an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, und gegenwärtig Nummer drei der Amateur-Weltrangliste, bei der Weltmeisterschaft im Teambewerb in Cancun (Mexiko) die Bronzemedaille erobert. Nun konnte Schwab in einem hochkarätigen, 75 Spieler von 15 Universitäten umfassenden Teilnehmerfeld aus der 1. Division Platz zwei erreichen. Dabei blieb er lediglich um einen Schlag hinter dem Sieger…

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Donnerstag, 27. Oktober 2016!