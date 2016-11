Matthias Schwab wird Profi

Sieg für das Team Europa mit Matthias Schwab beim „Arnold Palmercup 2016“. Im Formby Golfclub in Merseyside bei Liverpool in England konnten sich die Golf-Amateure vom Alten Kontinent mit 18,5 : 11,5 gegen die USA durchsetzen.

Damit nahm die Mannschaft des Rohrmoosers grimmige Revanche für die bittere 12 : 18-Vorjahres-Niederlage in Rich Harvest Farms in Sugar Grove im amerikanischen Bundesstaat Illinois und setzte die Serie an Heimsiegen fort. Denn seit 2010, als Amerika in Nordirland die Europäer auf deren eigenem Green schlagen konnte, gab es nur Triumphe der jeweiligen Gastgeber.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 23. November 2016!