Mehr Bewegung im Alltag

REGION Fit in den Herbst mit dem „JACKPOT-Bewegungsprogramm”! Das von der „SVA – Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft” getragene Projekt bereichert mit dessen sportlichen Angeboten bald auch das Ennstal.

So startet in Liezen, Weißenbach bei Liezen, Aigen, Tauplitz und Niederöblarn in wenigen Tagen ein gesundheitswirksames Training. Für die ersten zwölf Einheiten entstehen keine Kosten, eingeladen sind alle zwischen 30 und 65 Jahren, die mehr Bewegung in ihren Alltag bringen möchten.

