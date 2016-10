Meisterschaft voll im Gange

Die Tischtennis-Meisterschaft im Bezirk Liezen läuft bereits auf Hochtouren. In der Unterliga Nord hatte der WSV Liezen einen optimalen Start zu verzeichnen und konnte aus den ersten beiden Runden (gegen Knittelfeld und Wörschach) ebenso viele Siege verbuchen. Der TTC St. Nikolai im Sölktal hingegen bekam nach dem 6:1-Auftaktsieg gegen Wörschach im zweiten Spiel in Bruck an der Mur mit 1:6 einen Dämpfer verpasst. Gleich zwei Leermeldungen hatten Wörschach I und Landl zu verzeichnen. In der Gebietsliga Ennstal liegt Wörschach III voran, allerdings haben Trofaiach I und WSV Liezen II ein Spiel weniger ausgetragen. In der 1. Klasse Ennstal beginnt der Ernst der Meisterschaft erst am 5. November.

2. Klasse im Aufwind

In der 2. Klasse waren zum Einstieg in die Punktejagd gleich sieben Teams mit 23 Akteuren im Mehrzwecksaal in Wörschach vertreten. Und von den Aktiven über die Funktionäre bis zu den zahlreichen Zusehern war man sich einig: das Baby ist erwachsen geworden! Die unterste Spielklasse, vor vier Jahren gegründet, hat sich nicht zuletzt durch die nachdrängende Jugend grandios entwickelt. So kamen bei Liezen gleich fünf Spieler aus der U 14 in der Kampfmannschaft zum Einsatz. Erfreulich ist auch, dass Ardning nun eine zweite Mannschaft stellt und Landl nach längerer Absenz wieder dabei ist.