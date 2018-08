ALTENMARKT Den ganzen August über steht die Marktgemeinde ganz im Zeichen der Kultur. Vergangenen Samstag war Mentalist Manuel Horeth beim Kultursommer vertreten und verzauberte bzw. bezauberte das Publikum.

Noch bevor Manuel Horeth alias The Mentalist die Bühne der Festhalle Altenmarkt betrat, lag Knistern in der Luft. Das Publikum füllte den Veranstaltungsraum bis auf den letzten Platz und war gespannt, was der Mann des Unmöglichen in seiner Mental-Show „Mythos“ zu bieten hatte.

