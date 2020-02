Wer ist eigentlich dieser Michael „Mike“ Pircher und was wissen wir von ihm, außer der Kleinigkeit, dass er sieben Jahre lang der Individualtrainer des wohl besten Skirennläufers aller Zeiten, Marcel Hirscher, war?

Wir wissen etwa, dass er 1975 in Schladming geboren wurde und 2005 sein Studium der Sportwissenschaften mit dem akademischen Grad Magister abgeschlossen hat. In diesem Zeitrahmen und vor allem danach gibt es allerdings sehr viel mehr Berichtenswertes. Mike war in seiner Jugend ein hochtalentierter Skirennläufer und sogar knapp vor dem Sprung in den Weltcup.

