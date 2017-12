Missbrauch in heimischen Schulsporteinrichtungen

SCHLADMING In letzter Zeit wurden immer wieder Vorwürfe von unterschiedlichen Machtmissbräuchen im schulisch-sportlichen Bereich laut. Auch von sexuellen Übergriffen in Schladmings Schulsporteinrichtungen ist nun die Rede. Die Stadtgemeinde möchte Betroffenen Hilfe bieten.

„Wir nehmen uns den Vorwürfen selbstverständlich an und werden alles daran setzen, die lückenlose Aufklärung voranzutreiben. Jeder Missbrauchsfall, der aktuell passiert und in der Vergangenheit geschehen ist, ist einer zu viel“, zeigt sich Schladmings Bürgermeister betroffen. Die Stadtgemeinde Schladming tritt in dieser Sache als Koordinator aller Organisationen vor Ort auf. Sämtliche Vorwürfe werden unter der Zuhilfenahme von externen Experten überprüft und mit den jeweiligen verantwortlichen Stellen besprochen. Aufgrund der hochgradigen Sensibilität dieses Themas werden fachkundige Personen eingesetzt, die für die Betroffenen eine Anlaufstelle direkt in der Stadtgemeinde bieten. „Wir nehmen die Thematik sehr ernst. Ich sehe es als unsere Pflicht, für unsre Schüler und jungen Talente ein optimales Umfeld zur Förderung der schulischen, sportlichen und sozialen Entwicklung weiterhin zu garantieren“, unterstreicht Winter.

