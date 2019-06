Mit Alltagstipps abnehmen

Für manche Frauen kommt der Sommer heuer um ein paar Kilo zu früh und sie versuchen verzweifelt, in letzter Sekunde ihr Idealgewicht zu erreichen. Für diese Frauen habe ich ein paar Tipps zusammengestellt, wie „frau” im Alltag ohne aufwendige Diät etliche Kalorien einsparen kann.

Knabbervergnügen ohne Reue

Auf Chips & Co. sollte ganz verzichtet werden, all diese Knabbereien sind Kalorienbomben, die viel Fett, Zucker und Salz enthalten. Abends vor dem Fernseher an den Fingernägeln zu knabbern, ist allerdings nicht die einzige kalorienarme Alternative zum Knabberspaß, eine Möglichkeit wären Reiswaffeln, auch Gemüse wie Gurken oder Karotten eignen sich als abendliche Snacks. Auch Gummibärli aus dem Bioladen sind fettfrei und haben wenig Zucker. Wer aber wirklich nicht auf Kartoffelchips verzichten will, sollte sie selber machen. Dazu rohe Kartoffeln mit einem Gemüseschäler in feine Scheiben schneiden, nach Geschmack mit Gewürzen wie Paprika oder Oregano bestreuen, auf einem Backblech auslegen und etwa eine halbe Stunde lang bei 180 Grad backen, bis die Kartoffelchips schön knusprig sind.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 26. Juni 2019!