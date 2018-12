Mit Kahi-Healing ins Gleichgewicht

Der Begriff „Kahi-Healing“ ist derzeit in aller Munde und beschreibt ein neues Heilkonzept, das Körper, Geist, Seele und Denken in Einklang bringen soll. Was genau dahinter steckt,

erklärt Kahi-Life-Coach Gudrun Felbinger aus Eben im Pongau.

Heilkonzepte und Energiebehandlungen boomen seit Jahren. Das erhöhte Bewusstsein für die Wirksamkeit von alternativen Behandlungsformen bringt scheinbar immer neue Methoden hervor. Derzeit ist jedenfalls ein ganz spezielles Heilkonzept in aller Munde: Mit Kahi-Healing sollen Körper, Geist, Seele und Denken in Einklang gebracht werden. „Der Begriff ‚Kahi’ kommt aus Hawaii und bedeutet ‚Einssein’. Dabei wurde dieses kompakte Konzept im Jahre 2010 von Tom Peter Rietdorf ins Leben gerufen. Es ist eine Kombination aus der Traditionellen Chinesischen Medizin, der Indischen Marmalehre, der vedischen Chakrenlehre, der Quanten- und Matrix-Heilung sowie neuen russischen Heiltechnologien. Das alles klingt kompliziert, doch das Hauptziel von Kahi-Healing besteht einfach darin, wieder ‚eins’ mit Körper, Seele, Geist und Denken zu werden. Verlieren wir nämlich dieses ‚Einssein’, dann kommen wir aus unserem seelischen Gleichgewicht und unser Körper erkrankt, um zu zeigen, dass etwas nicht mehr in Harmonie ist“, erklärt Gudrun Felbinger aus Eben im Pongau ausführlich. Sie selbst hat die phantastische Wirkung des Heilkonzepts am eigenen Leib erfahren und vor Kurzem die Ausbildung zum Kahi-Life-Coach abgeschlossen.

