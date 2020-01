Mit PEFC™-zertifiziertem Druck das Klima schützen

Der Wald spielt im aktiven Klimaschutz eine bedeutende Rolle und wir alle sind aufgerufen, ihn für unsere Zukunft zu gesund zu erhalten. Das Druckhaus Rettenbacher Schladming hat mit der streng kontrollierten PEFC™-Zertifizierung als einzige Druckerei im Ennstal eine Maßnahme ergriffen, um Druckwerke garantiert aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und Papierproduktion herzustellen.

Die verheerenden Waldbrände in Australien dominieren die internationalen Schlagzeilen und erschüttern die Weltöffentlichkeit – denn plötzlich hat die Klimakatastrophe ein nur allzu eindrucksvolles Gesicht bekommen. Und auch wir im scheinbar heilen Alpenraum bekommen die Veränderungen immer mehr zu spüren. Deshalb ist es von enormer Wichtigkeit, dass wir unsere Natur mit größtem Respekt und Weitblick nutzen. Denn die Natur ist unser Lebensraum, der uns schützt, in dem wir uns erholen und der gerade auch in unserer Tourismusregion die Basis für unseren wirtschaftlichen Erfolg ist.

Der Wald – ein Alleskönner

Der Wald speichert riesige Mengen an CO 2 und wirkt somit als starker Klimaschützer. Gleichzeitig bietet er auch Schutz vor Erosion, Hangrutschungen und Lawinen, ist Heimat unzähliger Lebewesen, die in ihrer Gesamtheit ein intaktes Öko-System ausmachen. Auch der Erholungswert des Waldes ist nicht zu unterschätzen – so wirkt ein Spaziergang inmitten der Bäume wissenschaftlich erwiesen als Entlastung für Körper und Geist. Das alles begründet unsere Verpflichtung, den Wald mit allen Mitteln zu schützen. Das Druckhaus Rettenbacher in Schladming hat sich deshalb für einen außerordentlich verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen bei der Herstellung der Druckerzeugnisse entschieden.

PEFC™-Zertifizierung bedeutet Verant-wortung übernehmen

Mit der PEFC™-Zertifizierung garantiert das Druckhaus Rettenbacher für alle zertifizierten Aufträge eine nachhaltige Nutzung der Holz- bzw. Papier-Ressourcen – und das streng kontrolliert und lückenlos vom Forstbetrieb bis zum fertigen Druckwerk. Übrigens als einzige Druckerei im Ennstal! Aber was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? Der Begriff ist vielfach strapaziert, fasst aber klar zusammen, dass das PEFC™-zertifizierte Papiermaterial aus Wäldern stammt, die nach strengsten Kriterien bewirtschaftet sind, in denen die Erhaltung des Waldes, seines gesamten Ökosystems und seiner Vielfalt mit gezieltem Waldmanagement garantiert wird. So wird die Klimaschutz-, die Schutz- und Erholungsfunktion in vollem Ausmaß erhalten, sogar verbessert und wir bewahren unsere wertvollen Ressourcen auch für nachfolgende Generationen. Klimaschutz geht uns alle etwas, denn unsere Erde ist einzigartig und viele Maßnahmen ergeben ein großes Ganzes. Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie das Druckhaus Rettenbacher unter Tel. 03687/23737 oder kommen Sie persönlich in unserem Standort in der Hans-Wödl-Gasse 567 in Schladming vorbei.