Morgen ist auch noch ein Tag

Kennen Sie auch diese Tage, an denen die Motivation winkend an Ihnen vorbei geht?

„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.“ Den Spruch kennt jeder, aber was für einen Sinn macht er denn überhaupt? Wenn etwas offensichtlich genauso gut morgen erledigt werden kann, wieso sollte man das unbedingt heute machen? Arbeit zum Beispiel ist doch so etwas Schönes, da muss man sich doch auch etwas für den nächsten Tag aufheben (Sarkasmus? Nee…!). Oder, wie es mir in der Vorweihnachtszeit passiert ist, da wollte ich endlich mal in Ruhe die Wohnung putzen – und was ist passiert? Ich hatte keine Lust. Und wie jede von Ihnen weiß, ohne zumindest ein Mindestmaß an Motivation ist der Wohnungsputz eine echte Plagerei. Drei Tage später packte mich ein Anfall von Putzwut, alles ging ganz leicht von der Hand und die Wohnung erstrahlte in neuem Glanz. Naja okay, das ist zugegebenermaßen etwas übertrieben, aber sie war zumindest sauberer als zuvor.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 11. Jänner 2017!