Moritz Wendner auf neuer Maschine  

Mit Vollgas glüht der erst 13-jährige Moritz Wendner aus Mitterberg-St. Martin über die Motocross-Strecken Österreichs und lässt die Konkurrenz ehrfürchtig in den Auspuff seiner Yamaha starren.

Schon als Elfjähriger gewann er in Österreich in der Motocross-Szene (Klasse 65 ccm) alles, was es zu gewinnen gab. 17 von 21 Rennen entschied er damals in einem Jahr für sich, weitere zweimal stand er zusätzlich am Podest. In drei verschiedenen Rennserien war Wendner am Start (Austria Cross Country, Enduro Trophy Kids und Kärntner Cup), auch im Ernecker Cup kamen einige Läufe dazu.

