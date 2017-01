Musiktherapie – heilsame Töne?

Musik kann die Laune augenblicklich verändern. Ein Lied – egal, ob traurig oder fröhlich – beeinflusst unsere Stimmung in Sekundenschnelle. Musik ist einfach der beste Weg, um zu reden, wenn Worte fehlen. Musik verbindet Menschen.

Die Wirkung von Musik auf unser Befinden kennen wir alle. Dass sie großen Einfluss auf uns nimmt, macht sich die Musiktherapie seit einigen Jahren erfolgreich zu Nutzen. Hierbei wird Musik gezielt im Rahmen einer therapeutischen Behandlung eingesetzt, das heißt, es wird mit den Patienten gemeinsam musiziert oder Musik angehört. „Das Medium Musik eignet sich gut, um Befindlichkeiten und Emotionen auszudrücken. Gesang und Melodien haben einen unglaublichen Einfluss auf unser Wohlbefinden und können uns vor so manchem Kummer bewahren oder uns helfen, Gefühle zum Ausdruck zu bringen oder gar bestimmte Erlebnisse zu verarbeiten. Wer Musik spüren kann, der darf auch erleben, welche Emotionen einzelne Töne und Klänge auslösen. Musik ,berührt‘ uns in jeder Lebenslage und kann somit auch Einiges auslösen: Erinnerungen, Freude, Trauer, Glücksgefühle u.v.m.“, weiß Klaus Vinatzer, Direktor des Musikums Bischofshofen. Durch die Musiktherapie ist es möglich, versteckte Konflikte freizulegen und bei Betroffenen, die an psychischen oder physischen Beeinträchtigungen leiden, einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. „Musik verbindet Menschen und ist für alle eine Bereicherung. Dass Musik die Entwicklung eines Menschen positiv verstärkt, ist unumstritten. Wie uns die Gehirnforschung beweist, werden viele Bereiche des Lebens durch das Erlernen eines Instruments gefördert und gestärkt. So etwa die Konzentrationsfähigkeit, die eigene Persönlichkeit, die Motorik und vieles mehr. Genauso wirkt die Musiktherapie auf einzelne Hirnareale“, fügt Klaus Vinatzer hinzu.

