Nachbarschaftliche Hilfe – füreinander da sein

STAINACH-PÜRGG 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause gepflegt. Eine Aufgabe, die den Angehörigen einiges abverlangt und bei der viele an ihre Grenzen gehen. Ein Friseurbesuch, in Ruhe einkaufen, übers Wochenende wegfahren oder einfach einmal eine Feier zu genießen, bei der man nicht sofort wieder nach Hause muss, sind dabei oft gar nicht oder nur mit viel Planung möglich. Doch gerade diese kleinen Pausen sind wichtig für pflegende Angehörige, um wieder Energie zu schöpfen.

Das weiß auch Renate Schink aus Aigen, die selbst jahrelang einen Schlaganfallpatienten zu Hause betreut hat. Aus diesem Grund gründete sie gemeinsam mit weiteren Betroffenen das Lebensnetz Aigen. Ein Jahr später schloss sich Irdning und durch die Fusion nun auch das Donnersbachtal an. Auch die Gemeinde Stainach-Pürgg möchte die Idee aufgreifen und so lud Gemeinderätin und Sozialausschuss Obfrau Maria Atzlinger in der Vorwoche zu einem Informationsabend in das Gemeindeamt.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 4. Oktober 2017!