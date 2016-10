Natalija Eder: Mit Ehrgeiz, Ehrlichkeit und familiären Rückhalt zum Erfolg

GRÖBMING Vor sechs Jahren hat die nahezu blinde Natalija Eder aus Gröbming mit dem Speerwerfen begonnen und kurz darauf den damaligen Weltrekord geknackt. Bei den Paralympics in Rio holte sich die gebürtige Weißrussin im September dieses Jahres Bronze. In diesem Porträt erzählt die Leichtathletin über ihr Leben als zweifache Mutter und Spitzensportlerin, über ihre Sehschwäche, wie sie zum Kampfsport gekommen ist und welche Ziele sie verfolgt.

Natalija Eder hatte immer schon eine Affinität zum Sport, kam aber erst über Umwege zum Speerwerfen. „Als kleines Kind wollte ich unbedingt Turnerin werden, habe zu Hause immer alles Mögliche nachgeturnt und ausprobiert“, erzählt die Gröbmingerin. Doch im Alter von zehn Jahren begann ihre Sehkraft nachzulassen. Schuld daran war eine ihr nicht bekannte Krankheit oder Infektion. „Mit 14 hatte ich nur mehr eine Sehkraft von vier bis fünf Prozent. Der Traum vom Turnen war ausgeträumt“, so Eder. Doch aufgeben war noch nie ihre Stärke. Im Gegenteil: Natalija Eder hat sich schon immer sehr hohe Ziele gesteckt, diese voller Eifer verfolgt und so lange weitergemacht, bis diese erreicht waren. Im Alter von 16 Jahren entdeckte die gebürtige Weißrussin ihre Liebe zum Fünfkampf. „Eine Athletin kam an unsere Schule und hat uns die verschiedenen Disziplinen gezeigt. Ich war von Anfang an begeistert und begann mit dem Training“, erzählt die ehrgeizige Sportlerin, die 2003 ihren Lebensmittelpunkt der Liebe wegen nach Gröbming verlegte. Im gleichen Jahr nahm Natalija Eder auch das erste Mal an einem „großen“ Wettkampf teil. Sie fuhr zu den Paralympischen Europameisterschaften und qualifizierte sich dort für die Paralympischen Spiele 2004.

Nach den Kindern kam der Erfolg

Teilnehmen konnte sie daran jedoch nicht. Ihr jetzt zwölfjähriger Sohn Thomas kam dazwischen. Aber trotz Schwangerschaft und kleinem Kind trainierte Natalija Eder weiter. „Ich wollte es trotzdem probieren“, sagt die Gröbmingerin. Als Thomas vier Monate alt war, ging sie bei den Staatsmeisterschaften in der Gästeklasse an den Start und holte sich den Österreichischen Rekord. Ein Wiener Trainer bot danach an, mit Natalija Eder zu trainieren. Doch diese lehnte ab. „Die Familie ging zu diesem Zeitpunkt vor. Ich wurde nochmals schwanger und bekam einen zweiten Sohn, Lukas, der jetzt neun Jahre alt ist“, erzählt die Leichtathletin. Aber der Traum, einmal bei einer Welt- oder Europameisterschaft ganz oben zu stehen, blieb. So begann die zweifache Mutter wieder mit dem Training. 2009 ging sie bei den Staatsmeisterschaften im 400- und 200-Meter-Sprint, erstmals für Österreich an den Start und gewann. Ein Jahr später entdeckte sie bei einem Trainingslager in Schileiten ihre Leidenschaft fürs Speerwerfen. „Ich trainierte gemeinsam mit den Siebenkämpfern und durfte das Speerwerfen ausprobieren“, erzählt Eder. „Der Trainer war von Beginn an von meinem Talent begeistert und meinte: ‚Das schaut ja gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass das DEINE Disziplin ist‘“, ergänzt Eder. Kurz darauf nahm die gebürtige Weißrussin bei den internationalen Deutschen Staatsmeisterschaften im Speerwurf teil und knackte den Weltrekord. Zwei Jahre später erzielte sie bei der WM den vierten Platz, 2012 bei den Paralympics in London den dritten, genauso wie bei den diesjährigen Paralympics in Rio. Dazu kommen auch noch eine WM-Silbermedaille und vier Silberne bei Europameisterschaften. Ihr weitester Wurf war in Rio und ging über 40,49 Meter.

„Mein Mann und meine Kinder unterstützen mich sehr“

Sport steht für Natalija Eder nach ihrer Familie an oberster Stelle. „Wenn ich nicht trainiere, fehlt mir irgendetwas“, sagt die Wahlgröbmingerin. 20 bis 25 Stunden Training stehen jede Woche am Programm. „Meistens trainiere ich zwei Mal am Tag, einmal vormittags und einmal nachmittags. Wobei ich versuche, mehr am Vormittag zu trainieren“, erzählt Natalija Eder. Sie hält ihren ganzen Körper fit und steigert ganz gezielt und konsequent ihre Ausdauer, Kraft, Beweglich- und Schnelligkeit sowie ihre Sprungkraft. „Ich habe mir zu Hause ein Fitnesscenter eingerichtet. Da verbringe ich viele Stunden, aber auch auf der Sportanlage der NMS Gröbming bin ich oft anzutreffen. Dort trainiere ich das Speerwerfen“, verrät Natalija Eder. Ein spezielles Technik-Training absolviert sie regelmäßig mit ihrem Trainer Gregor Högler in der Nähe von Wien. Auf die Frage hin, wie es mit ihrer Sehschwäche möglich ist, ihre Ausdauer zu trainieren und überhaupt den ganzen Alltag zu bewältigen, antwortet die Athletin: „Ich gehe meistens in Gröbming laufen. Da kenne ich alle Wege. Das schaffe ich auch alleine. Aber wenn ich woanders bin und dort trainiere, begleitet mich mein Mann oder eines meiner Kinder.“ Auch in anderen Bereichen ist Natalija Eder auf Unterstützung angewiesen. „Ich sehe ja fast nichts, kann daher auch nicht lesen oder schreiben. Bei der ganzen Wettkampf-Organisation und auch beim Ausfüllen vieler Formulare hilft mir mein Mann Christian, genauso wie beim Kontrollieren der Hausübungen. Einkaufen gehe ich am liebsten mit meinen Kindern“, ergänzt die stolze Mutter.

Natalija Eder entschied sich fürs Kämpfen

Begegnet man Natalja Eder auf der Straße, merkt man ihre Sehschwäche kaum. Sie benutzt weder einen Blindenstock noch begleitet sie ein Blindenhund. „So lange es noch so geht, lehne ich das kategorisch ab“, so die Athletin. Und wenn man sie draußen auf den Straßen oder am Sportplatz in Trainingsbekleidung sieht, kommt man erst gar nicht auf den Gedanken, dass Natalja Eder noch mehr kämpfen muss als andere, um dort zu stehen, wo sie jetzt steht: an der Spitze. Eine beinahe blinde Ausnahmeathletin und zweifache Mutter ist ihren Weg gegangen – mit Erfolg. „Was blieb mir auch übrig. Ich hatte die Wahl zwischen ‚zu Hause sitzen‘ und ‚kämpfen‘. Ich entschied mich für Letzteres und trainierte.” Ihre Ziele für die Zukunft: „Ich plane grundsätzlich nicht sehr weit voraus. Ich bin in einem Alter, da kann man das aus sportlicher Sicht auch nicht mehr. Auf alle Fälle möchte ich im kommenden Jahr wieder bei den Weltmeisterschaften starten und eine Teilnahme bei den nächsten Paralympics wäre auch schön“, schließt die erfolgreiche Spitzensportlerin.

Sarah Hofbauer