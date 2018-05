Naturerscheinung der besonderen Art

BAD MITTERNDORF Im Ortsteil Mühlreith kann man dieser Tage ein Naturschauspiel der besonderen Art beobachten: die Strummern. Dabei handelt es sich um sogenannte Karstquellen, welche durch die Schneeschmelze im Dachsteingebirge, aber auch nach längeren Regenperioden, aus dem Waldboden entspringen.

Grundlage der Karstbildung ist ein Wechselspiel von Gestein und kohlensäurehaltigem Wasser, welches den Kalk sukzessive aus Kalkgestein, Dolomit, Steinsalz oder Gips löst. Das Wasser verschwindet in Spalten sowie Klüften und sammelt sich im Berginneren. Oft tritt es viele Kilometer entfernt wieder zu Tage. Die Karstoberfläche hingegen vertrocknet. Die Quellen spiegeln also, mit einer gewissen Verzögerung, das Niederschlagsgeschehen im Bereich der Versickerung wider. So kann es also passieren, dass Karstquellen plötzlich zu sprudeln beginnen und ebenso schnell wieder versiegen.

