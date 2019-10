Neue Energiesparprofis

PONGAU Die Nachfrage nach der kostenlosen Energieberatung steigt. Weitere Experten stehen ab sofort zur Verfügung.

Jeder achte Haushalt im Bundesland Salzburg hat bereits das kostenlose Angebot des Landes in Anspruch genommen und sich von einem Energieberater informieren lassen. Insgesamt gab es landesweit heuer bereits 2400 Beratungen. Das Team, das Menschen in Sachen Bauphysik, Haustechnik und CO 2 -Verringerungen am Laufenden hält, umfasst mittlerweile 40 Berater in ganz Salzburg.

