Neue Kraftstoff-Kennzeichnung

REGION Ein unachtsamer Moment und schon ist es passiert – ein falscher Kraftstoff wanderte Liter für Liter ins eigene Auto. Sofern der Fauxpas noch an der Tankstelle erkannt wird, ist das Problem minimal. Wird weitergefahren, droht im schlimmsten Fall ein Motorschaden.

Seit vergangener Woche gilt für die Kennzeichnung von Kraftstoffen an Zapfsäulen und Tankdeckeln eine neue EU-Richtlinie. „Mit dieser Neuerung werden Autofahrer in ganz Europa bei der Auswahl des richtigen Kraftstoffes für ihr Fahrzeug unterstützt”, sagt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Ab sofort werden an Tankstellen und in neuen Fahrzeugen grafische Darstellungen und Buchstabenkürzel eingesetzt, um Fehlbetankungen zu vermeiden.

