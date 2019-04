Neue Pflegeausbildung fürs Innergebirg

PONGAU Die Kardinal Schwarzenberg Akademie startet in Zusammenarbeit mit SeneCura eine neue Ausbildung für Pflegekräfte.

Nachdem der Mangel an Pflegekräften immer wieder für Gesprächsstoff sorgt, nimmt man im Pongau endlich die Zügel in die Hand: Ab Mai beginnt in Schwarzach eine weitere Ausbildungsmöglichkeit für Pflegekräfte. Der private Anbieter von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen SeneCura bietet in Zusammenarbeit mit der Kardinal Schwarzenberg Akademie, den Seniorenheimen Salzburg und dem Arbeitsmarktservice Pongau einen Lehrgang zur Pflegeassistenz an. Dabei will man mit dieser neuen Ausbildung vor allem junge Menschen und Wiedereinsteiger ansprechen. „Inhomogene Altersgruppen sind spannend und die Gruppenmitglieder profitieren gegenseitig von ihren Einstellungen und Erfahrungen”, erklärt Agnes Wimmer, Direktorin der Kardinal Schwarzenberg Akademie. Die Teilnahme am Lehrgang ist ab dem 17. Lebensjahr und dem positiven Abschluss der neunten Schulstufe möglich. Nach dem 16-monatigen Lehrgang sind die Teilnehmer staatlich anerkannte Pflegeassistenten.

