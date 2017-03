Neue Provinzenz-Wohnhäuser im Pongau entwickeln sich

PONGAU Wohnkonzept an vier Standorten nimmt Gestalt an und erhält großen Zuspruch.

Die Umsetzung des neuen Konzepts von Provinzenz mit Wohngemeinschaftsmodellen an vier Standorten schreitet zügig voran. Konnte im Frühjahr 2016 bereits Provinzenz Liefering in der Stadt Salzburg bezogen werden, so wurde im Dezember das erste von zwei Wohnhäusern von Provinzenz Schernberg in Schwarzach im Pongau fertiggestellt. Vor Kurzem informierte sich Salzburgs Landeshauptmann-Stv. Christian Stöckl bei einem Lokalaugenschein über den aktuellen Baustand am Gelände von Provinzenz Schernberg, wo gerade ein zweites Wohngemeinschaftshaus und in der Folge ein neues Tageszentrum errichtet werden. „Das Haus Königsegg ist wirklich gelungen und die Bewohner genießen die neugewonnene Privatsphäre. Es ist für mich schön, mitanzusehen, mit wie viel Freude das neue Haus angenommen wird.

