Neue Regeln auf der Alm?

REGION Nach dem Kuh-Urteil präsentiert die Bundesregierung einen Aktionsplan für sichere Almen. Wie ein Verhaltenscodex helfen soll …

Der Zivilprozess gegen den Tiroler Landwirt veranlasste die Bundesregierung, ein Vier-Punkte-Maßnahmenpaket zu entwerfen. Umweltministerin Elisabeth Köstinger stellt in Aussicht, dass zunächst ein Verhaltenscodex für Wanderer, Spaziergänger und Touristen, die auf Almen unterwegs sind, ausgearbeitet werde. Weiters will man mit einem Ratgeber für Bauern Empfehlungen liefern, wie Almbetreiber und Weideviehhalter am besten Vorkehrungen für vergleichbare Fälle treffen können. Als dritten Schritt ist eine Präzisierung der Tierhalterhaftung im ABGB geplant. Der Gesetzesentwurf soll bereits in den nächsten Wochen in Begutachtung gehen, um noch möglichst rechtzeitig vor der Wandersaison respektive den Almauftrieben in Kraft treten zu können.

