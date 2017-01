Neue Wanderwege für Pürgg

PÜRGG Das Bürgerkomitee „Pro Pürgg 200“ will die touristische Infrastruktur in Pürgg verbessern, erstellte einen Maßnahmenkatalog und initiierte diverse Projekte. Diese stehen kurz vor der Umsetzung.

„Viele Besucher und Bewohner von Pürgg sind unzufrieden mit dem Zustand der Wanderwege und der Beschilderung. Oft wird auch das Fehlen von diversen Hinweistafeln bemängelt. Dem wollen wir entgegensteuern und im touristischen Bereich Verbesserungen herbeiführen“, erklärt Karlheinz Rainer das Hauptziel des Bürgerkomitees „Pro Pürgg 2000“. Das Team rund um Christa und Rudolf Weiss, Renate und Hermann Harreiter, Karlheinz Rainer und Franz Schachner hat in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam einen Maßnahmenkatalog über Mängel erstellt sowie diverse Projekte erarbeitet. „Wir wollen international übliche Kulturhinweistafeln an der B 320 und LB 145 sowie Panoramatafeln am Gindl Hörndl, bei der Johanneskapelle und an anderen schönen Aussichtspunkten aufstellen, Kultur-, Naturrundwege und einen Pestmarterlweg errichten sowie die Wanderwege nach Lessern, Unterburg, Untergrimming und über die Himmelsleiter nach Wörschschachwald für Wanderer und Familien attraktiver gestalten. An einigen historisch bedeutsamen Stellen sollen auch Hinweistafeln aufgestellt werden, die die Sagen und Geschichten des Ortes beschreiben“, gibt Karlheinz Rainer ein paar Details bekannt. Im Herbst vergangenen Jahres wurden alle Projekte mit Unterstützung von Mag. Schiefer (Leaderregion) beim Land Steiermark eingereicht. Projektträger ist der Tourismusverband Stainach-Pürgg. „Mittlerweile haben wir die Vorabzusage von unseren Finanzreferenten. Wenn alles gut geht, können wir im Frühjahr mit der Umsetzung beginnen“, freut sich Karlheinz Rainer.

Sarah Hofbauer