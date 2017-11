Neues aus der Krampus-Szene

REGION In wenigen Tagen steht das gesamte Ennstal wieder ganz im Zeichen des Brauchtums: Krampusse, Hexen und andere Figuren sind in den Straßen der Region anzutreffen und zu bewundern. Wir haben uns umgehört, was die Passen der Region für heuer geplant haben.

Die Teifisbuam Radstadt sind mittlerweile für ausgefallene Ideen und besondere „Loavn“ in der Region bekannt. Womit die Burschen heuer überraschen wollen, erklärt Obmann Sebi Öttl: „Früher hatten auch wir Loavn aus Holz. Überall wird derzeit Neues mit den Materialien Latex, Aluminium und Kunstoff ausprobiert. Auch wir wollen dieses Jahr mit einer ganz besonderen Optik begeistern. Unsere Loavn sind heuer aus Aluminium, halb Mensch und halb Wurzel. Unser Motto lautet: ‚Wildschütz – Jäger fiachst die nid alloa im Woid?’ Die Waldgeister sind quasi im Bündnis mit dem Teifi. Mehr verrate ich nicht. Am 30. November gibt es dann bei unserem Lauf in Radstadt um 18.30 Uhr die große Enthüllung.“

Weitaus traditioneller geht es bei den Moorteufeln in Eben zu. Obmann Christian Jäger erzählt: „Wir haben auch neue Loavn und neue Felle. Trotzdem bleiben wir dem Brauchtum treu. Traditionelle Krampusse, Nikolaus, Engerl und Kerbimandl sind das, womit wir unsere Besucher schon seit vielen Jahren begeistern. Wer also eine Brauchtumsveranstaltung sehen möchte, der ist am 4. Dezember in Eben im Pongau genau richtig. Um 18 Uhr beginnen wir mit dem Kinderlauf. Der jüngste unserer Kinderkrampusse ist 3,5 Jahre alt. Wie man sieht, wird das Brauchtum bei uns in seiner ursprünglichsten Form gelebt und an die nächste Generation übergeben.“ Eine Veranstaltung für den guten Zweck, die im vergangenen Jahr das erste Mal erfolgreich über die Bühne ging, wird es am 5. Dezember ab 18 Uhr ein weiteres Mal in Schladming geben. „Die Zores Pass Schladming veranstaltet gemeinsam mit der Talbachschenke zum zweiten Mal den Schladminger Benefiz-Krampusrummel im ‚Dorf in der Stadt’. Familien können das Brauchtum hautnah miterleben. Dafür werden ca. 50 Krampusse vor Ort sein. Die Krampusse können bestaunt und angefasst werden – geschlagen wird bei uns niemand. Gerade wenn es so gesittet abläuft, wird das Ganze zu einer familiengerechten und unvergesslichen Veranstaltung. Außerdem bekommt jedes Kind vom Nikolaus und seinen Engerln ein Nikolaussackerl“, erklärt Obmann Marc Bauer. Der Eintritt ist eine freiwillige Spende. Der gesamte Erlös aus dem Schladminger Benefiz-Krampusrummel kommt bedürftigen Familien aus Schladming zugute. „Im Vorjahr konnten rund

€ 5.000,- gespendet werden. Ein Dank geht jetzt schon an die zahlreichen Mitwirkenden und die freiwilligen Helfer, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Wir freuen uns auf viele Besucher und vor allem darauf, Kindern die Angst vorm Krampus zu nehmen“, ergänzt Marc Bauer abschließend. Die Obmänner und Krampusse, Nikoläuse und Engerln der Teifisbuam Radstadt, der Moorteufeln Eben und des Zores Pass Schladming wünschen in diesem Sinne eine schöne Krampuszeit – in der sicherlich für jeden die passende Veranstaltung geboten ist!

Eva-Maria Nagl