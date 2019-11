Neun Gründe, Weihnachten zu hassen

Es ist so weit, am Sonntag ist der erste Advent. Die Adventmärkte sperren auf, der Duft von gebratenen Maroni liegt in der Luft, stimmungsvolle Weihnachtsmusik erklingt und die vielen Standln laden zum Bummeln ein. Übrigens haben Forscher herausgefunden, dass rund 70 Prozent der Frauen bereits ab zwei Häferl Glühwein Sachen aus Filz ganz entzückend finden. Echt jetzt? Wir sind laut der Forschung nicht in der Lage, uns die Männer schön zu saufen, aber bei wolligen Engerln funktioniert’s?

Wie auch immer, ab sofort ist vorweihnachtliche Stimmung angesagt – ob man nun will oder nicht. Ja, nicht jeder ist ein Fan von Besinnlichkeit, Adventgestecken sowie Geschenkewahn und dieser Typ wird nach einer Romanfigur von T. S. Geisel gemeinhin „Grinch“ genannt. Bei uns wurde der Begriff bekannt durch die US-amerikanische Fantasykomödie mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Ein Grinch ist genervt von allem, was mit Weihnachten zu tun hat – aber was konkret könnten die Gründe dafür sein, die Weihnachtszeit zu hassen? Nach umfangreichen Recherchen haben sich neun mögliche Gründe herauskristallisiert.

