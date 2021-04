Nicht nur ein Job, sondern viele Passionen

Angefangen mit der Blockflöte über die Steirische Harmonika, Klarinette, Klavier, das Steirische Hackbrett und das Salzburger Hackbrett – für die Multiinstrumentalistin, Produzentin und Komponistin Celia Moosbrugger ist Musik mehr als nur ein Job. In ihren Stücken steckt viel Herzblut. Wie alles angefangen hat und welche Projekte die junge Studentin derzeit betreut, erzählt die gebürtige Aicherin in einem interessanten Interview mit den EnnsSeiten. … mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Donnerstag, dem 8. April 2021!