„Nicht wegschauen, sondern rechtzeitig handeln“

SCHLADMING Seit dem 26. November erstrahlen das Stadtmuseum und das Rathaus in Schladming als Zeichen der Teilnahme an der weltweiten Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ in Orange.

In den ersten Wochen des Jahres 2019 wurden in Österreich 18 Frauen von ihren (Ex-)Partnern oder Familienmitgliedern ermordet. 2018 gab es insgesamt 13.670 Gewaltdelikte an Frauen und 41 Morde. „Weil wir das nicht akzeptieren dürfen und weil wir es nicht als normal hinnehmen dürfen, dass wir jeden Tag in der Zeitung von Gewaltdelikten gegen Frauen lesen, darum brauchen wir diese Kampagne“, appellierte Carola Pertinatsch vom Club Soroptimist Steirisches Ennstal – Gröbming, der sich aktiv an der Kampagne beteiligt. „Wir wollen auf die Problematik aufmerksam machen und Lösungen finden. Gewalt gegen Frauen darf nicht zum Alltag gehören.“

