Am 17. November schlugen die Herzen von Niklas’ Eltern, Cornelia und Michael Bonfert, um einiges höher. Niklas konnte neun Tage nach dem errechneten Termin in der Klinik Diakonissen Schladming endlich in deren Arme geschlossen werden. Bei einer Größe von 49 cm brachte er 3530 g auf die Waage. Die Familie ist in Gröbming zu Hause.