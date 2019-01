Noah Kallan vor Weltcup-Debüt

Wohl eines der größten Talente im österreichischen Rodelsport auf der Kunstbahn ist der erst 14-jährige Noah Kallan vom RV Hüttau/Eben im Pongau.

Erst kürzlich krönte er sich in Innsbruck-Igls zum österreichischen Meister in der Klasse Jugend A. Wobei er sich in dieser Saison erstmals mit um vier Jahre älteren Konkurrenten messen muss und auch auf einer schwereren Rodel (25 kg) unterwegs ist. Doch dass er auch in der Kategorie von 14 bis 18 Jahren ganz vorne dabei ist, bewies er gleich von Beginn an. Schon im ersten Rennen, dem 1. ASVÖ-Cup, hatte er die Nase vorne und ließ seine Mitstreiter hinten.

