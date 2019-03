Dritter Weltcup-Einsatz für den Salzburger Kunstbahn-Rodler Noah Kallan vom RV Hüttau/Eben im Pongau.

Der erst 14-Jährige, in dieser Saison erstmals in der Klasse A und in dieser Kategorie einer der Allerjüngsten, konnte ja bereits in St. Moritz in der Schweiz und in Winterberg (Deutschland) mit den Plätzen elf und zwölf sein außergewöhnliches Talent erneut mit Nachdruck unter Beweis stellen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 13. März 2019!