Nur wer seine Wurzeln kennt, kann wachsen – KulturBoden Grimming

ÖBLARN Altes Wissen bewahren, pflegen und erfahrbar machen. Das soll das von der Marktbürgerschaft Öblarn ins Leben gerufene Projekt „KulturBoden Grimming“ allen voran bieten. Fast vergessene Künste, wertvolles Wissen unserer Ahnen und die über Jahrzehnte gewachsene Kultur in der Region werden Einheimischen und Gästen dadurch auf spannende Weise wieder bewusst gemacht. Eine Crowdfunding-Kampagne mit Nachhaltigkeit für diese und künftige Generationen.

Der Verein der Marktbürgerschaft Öblarn verfolgte mit seiner Gründung im Jahre 2016 vor allem das Ziel, einen Beitrag zur Stärkung der Gemeinde selbst sowie der umliegenden Kleinregion zu leisten. Mit dem Projekt KulturBoden Grimming gelang es, diesem Vorhaben einen großen Schritt näher zu kommen. Paul-Josef Colloredo-Mannsfeld, Angehöriger des fürstlichen Hauses und Geschäftsführer der Colloredo-Mannsfeld GmbH, ist Obmann des Vereins und steht mit vollstem Einsatz und viel Hingabe hinter der Idee. „Ich sehe Öblarn als einen kulturellen Hotspot. Durch das Festspiel, Krampusspiel, das Kunst- und Kulturhaus, den Kupferweg und vieles mehr hat sich der Ort bereits einen Namen gemacht. Darauf lässt sich gut aufbauen. Durch das Projekt KulturBoden Grimming kann Öblarn noch stärker in der Region positioniert werden. Es war mir von Anfang an aber ein großes Anliegen, auch andere Gemeinden und Tourismusverbände, die ebenfalls ‚im Schatten des Grimmings liegen‘, zu involvieren. Denn: Gemeinsam sind wir stark“, zeigt er sich zuversichtlich. Etwa nach dem Vorbild des „Forum Alpach“ werden im Rahmen einer jährlich stattfindenden einwöchigen Tagung örtliche, nationale, aber auch internationale Wissensträger, Forscher und Experten nach Öblarn eingeladen, um ihr Wissen an Interessierte weiterzugeben. Jedes Jahr wird ein Jahresthema aus einem der vier Schwerpunkte (Volksgut und Brauchtum, Haushalt und Küche, vergessene Künste und alte Berufe sowie Natur und Garten) zum Motto von praktischen Veranstaltungen und Werkstätten gewählt. In diesen haben sowohl Einheimische als auch Gäste die Möglichkeit, altes Wissen praktisch zu erfahren und zu erlernen. 2018 wird im Zeichen der Liebe, Hochzeit und Familie stehen. Wasser als Lebenselixier, Heilmittel und Durstlöscher ist Thema im Jahr 2019.

