Obertauern – ein Ort entsteht aus dem Nichts

Obertauern gehört heute mit rund 950 000 Übernachtungen pro Jahr zu den meistbesuchten Wintersportorten Österreichs. Umgeben von Skihängen bietet der Ort eine Vielzahl von Hotels, eine gute In-frastruktur und ein großes Pistenangebot für Skifahrer, Snowboarder und Langläufer.

In frühen Zeiten war hier aber fast nichts, einzig einige Kelten besiedelten mutmaßlich das Gebiet rund um Obertauern und eine Römerstraße führte über den Tauernpass. 1224 wurde in alten Aufzeichnungen erstmals das Tauernkirchlein erwähnt und 1515 der heutige Tauernfriedhof, auch „Friedhof der Namenlosen“ genannt, weil dort unbekannte Opfer von Lawinen und anderen Naturkatastrophen begraben liegen.

Kupfer- und Silberabbau

Obertauern hat auch eine bergbaugeschichtliche Vergangenheit, es wird vermutet, dass bereits die Römer im Seekar nach Kupfer gegraben haben. Um 1500 war der „Flachgauerische Perckwerckhs Handel“ im Auftrag der Salzburger Erzbischöfe im Bergbau am Tauern tätig. 1640 sollen etwa 70 Knappen Erze abgebaut haben, die in einer Schmelzhütte am Mühlberg bei Radstadt verhüttet wurden. Erschwert wurde der Abbau durch Lawinenabgänge, was wohl neben der Abnahme der Ergiebigkeit ein Grund für die Einstellung des Betriebes war. Zwar wurden bis Ende des Ersten Weltkriegs zeitweilig wieder Erze abgebaut, doch der wirtschaftliche Erfolg war gering. Aus dem ehemaligen Berghaus der Knappen wurde das Seekarhaus.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 11. Jänner 2017!