Öblarn feiert Klaus Kröll

Mit Pomp und Trara, wie es einem ganz Großen eben gebührt, wurde der berühmteste Sohn der Gemeinde Öblarn in die „Sportlerpension“ verabschiedet.

Sein Fanclub, der ihn in unverbrüchlicher Treue durch alle Höhen und Tiefen seiner grandiosen Karriere als Alpin-Skiläufer begleitet hat, richtete ihm ein Fest aus, das eines Siegers im Abfahrtsweltcup (2011/12) würdig war. Vier Abfahrtssiege und zwei Triumphe im SuperG, davon einer auf der Streif in Kitzbühel, 24 Podestplätze im Weltcup, zweimal Gold (Abfahrt, SuperG) und einmal Silber (Abfahrt) bei Junioren-Weltmeisterschaften, das sind die größten Erfolge in seiner einzigartigen Karriere. Mit 156 WC-Abfahrtsrennen, davon 155 in Folge, ist er auch als Rekordhalter in die Geschichte eingegangen.

