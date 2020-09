Österreichische Meisterschaften der Leichtathletik

Die sympathische Ennstalerin Carina Schrempf aus Mitterberg-St. Martin holt ihren neunten Staatsmeistertitel!

Am Wochenende des 15. und 16. August fanden in der Mödlinger Südstadt die österreichischen Meisterschaften in der Leichtathletik statt. Carina Schrempf, die Spitzen-Athletin aus dem Ennstal, trat als Titelverteidigerin im Lauf über 800 Meter an und konnte ihre Vormachtstellung in diesem Bewerb eindrucksvoll unter Beweis stellen.

