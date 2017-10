Österreichs Spitzensport hat sein eigenes MBA-Fernstudium

SCHLADMING Vor Kurzem fand die Pressekonferenz zum Studienstart des ersten MBA-Fernstudiums für Österreichs Spitzensportler in Schladming statt. Wie das Konzept funktioniert, erste Eindrücke und persönliche Meinungen …

Zuerst am Podium und für die sportliche Leistung bejubelt – doch was kommt danach? International denkt man schon lange über gesonderte hochschulische Bildungsformate für Spitzensportler nach. An der FH Burgenland, genauer gesagt ihrem Weiterbildungsunternehmen AIM (Austrian Institute of Management) ist man schon einen großen Schritt weiter. Vor Kurzem startete in Kooperation mit dem Bildungsanbieter Fokus: Zukunft Weiterbildungs-ges.m.b.H. und der Österreichischen Sporthilfe ein einzigartiges Studium in Österreich: Der MBA Business Administration & Sport. In drei Semestern erwerben Sportler und andere Interessierte genau jene Fähigkeiten, die ihnen am Arbeitsmarkt und in der „Karriere danach“ den Vorsprung sichern. Die Plätze im ersten Studienjahrgang waren sehr schnell besetzt. 38 Athleten, unter ihnen Beachvolleyball-Vizeweltmeister Clemens Doppler, die mehrfachen Paralympics-Medaillengewinner Claudia Lösch und Andy Onea, Zehnkämpfer Dominik Distel-berger, Kanutin Ana-Roxana Lehaci, Ruder-Europameisterin Magdalena Lobnig und viele andere drücken nun die Schulbank – und das ortsunabhängig und somit spitzensportgerecht. Im März 2018 startet der zweite Jahrgang, in dem sich Athleten und Personen aus dem Sport auf anspruchsvolle Führungspositionen in Wirtschaft und Sport vorbereiten können.

Auf Trainings- und Wettkampfkalender abgestimmt

Den Sportlern, aber auch Trainern und anderen Beschäftigten im Sport wird ein international anerkannter MBA-Lehrgang in 18 Monaten Fernstudium ermöglicht. Die Präsenzphasen finden im BSFZ Schloss Schielleiten statt. Das Ziel des MBA-Lehrganges: Den Athleten schon während ihrer aktiven Zeit eine Weiterbildung auf Hochschulniveau anzubieten, die tatsächlich auf ihre zeitlichen und örtlichen, damit sehr eingeschränkten Rahmenbedingungen eingeht. Studienzeitstreckungen, ein moderner, simpel zu bedienender Online Campus sowie auf den Trainings- und Wettkampfkalender abgestimmte Prüfungstermine sind die wesentlichen Säulen des innovativen Studienkonzeptes. Inhaltlich wird Betriebswirtschaft vermittelt, so wie sie heute in der Wirtschaft gelebt wird. Der Fokus liegt auf den Veränderungen in der digitalisierten Wirtschaft. Harald Bauer, Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe, zeigte sich zum Studienstart begeistert: „Dass wir mit dieser Schirmherrschaft auf ein wichtiges Projekt gesetzt haben, war uns bewusst. Aber mit diesem Erfolg haben wir nicht gerechnet. Wir sind mehr als zufrieden!“ Andreas Linger, Doppel-Olympiasieger und dreifacher Weltmeister im Rodeln: „Mein erster Eindruck: Das ist eine coole Truppe, lässige Leute, alle aus dem Sport, für den wir auch leben. Er verbindet uns alle ein bisserl und ist die große Klammer. Zum einen geht´s natürlich um den Abschluss, zum anderen um das Wissen, aber letztlich auch um die Community und alles, was daraus noch entstehen kann.“ Schladmings Bürgermeister Jürgen Winter sieht für die heimischen Sportler eine große Chance im neuen Fernstudium: „Von Seiten der Stadtgemeinde wurde bereits in der Vergangenheit viel für die Ausbildung unserer Sportler getan. Die Skihauptschule war ein erster Schritt, die Handelsschule und Handelsakademie ermöglichen eine sehr gute kaufmännische Ausbildung bis hin zur Matura. Mit diesem neuen Fernstudium wird es für die Sportler der Region und unsere Absolventen möglich, einen weiteren akademischen Grad, der international anerkannt ist, zu erreichen – und dies vollkommen ortsunabhängig, ohne Einschränkungen auf sportlicher Ebene. Ganz klar, dass wir als Stadtgemeinde diese Ausbildungsmöglichkeit in allen Formen unterstützen. Gerade mit und durch die Zusammenarbeit mit Dir. Franz Schaffer von der Ski-Akademie und mit der Unterstützung von anderen Ausbildenden ist dieser weitere Schritt nach vorne gesichert und ein guter Karriereweg für unsere Sportler garantiert.“

Eva-Maria Nagl