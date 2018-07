Olympische Spiele in der Steiermark: Die vermasselte Chance

PRUGGERN/STEIERMARK „Die Steiermark hätte mit ihren Städten Graz und Schladming die einzigartige Chance gehabt, sich für die Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 zu qualifizieren“, zeigt sich Franz Perhab, Gastronom in Pruggern und Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Steiermark, verärgert. War das Zurückziehen des Kandidaturvorhabens tatsächlich sinnvoll?

Wie auch immer man diese sportliche Großveranstaltung beurteilen mag, gehört sie doch zu den größten Wirtschafts- und Sportveranstaltungen, die weltweit stattfinden. Wie öfter in den letzten Jahren der Fall bildete sich nach Perhabs Meinung in dieser Sache schnell eine Allianz der Gegner und Verhinderer, welche einen „Untergang der Steiermark“ prophezeiten, sollten die Olympischen Winterspiele tatsächlich in diesem Bundesland zur Austragung kommen. Aus wirtschaftlicher und touristischer Sicht dagegen gebe es solide Gegenargumente, die mit der nötigen Einigkeit auch in unserer Bevölkerung zu einer Mehrheit bei einer Volksbefragung geführt hätten.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 18. Juli 2018!