ON TOP geht in die zweite Runde

RAMSAU/SCHLADMING Am höchsten Punkt der Steiermark werden Spitzenleistungen von Athleten gebührend gefeiert und der Grundstein für wirtschaftlichen Erfolg sowie neue Kooperationen in der Region gelegt.

In wenigen Tagen ist es so weit: Die Veranstaltung ON TOP geht am 29. Mai in die zweite Runde und eines der größten Leistungszentren für Wintersport wird den Erfolg von Jungathleten der Region ehren. Franz Schaffer, Direktor der Ski-Akademie Schladming, erklärt: „Kein anderer Ort würde sich für unsere Veranstaltung besser eignen, als der höchste Punkt der Steiermark.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 22. Mai 2019!