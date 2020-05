Online-Kräuterkurs bringt Abwechslung

PONGAU Nachdem viele Kurse in der Krisenzeit nicht möglich sind, hat eine TEH-Kräuterpraktikerin aus der Region einen Online-Kräuterkurs für Kinder ab drei Jahren entwickelt, der Kräuterkunde und Inspirationen aus der Natur nach Hause bringt. Die ersten Teilnehmer sind begeistert – nun warten alle, die keinen eigenen Garten besitzen, auf die Stadtkind-Edition!

„In den Kräutern und Heilpflanzen vor unserer Haustüre liegt sehr viel Kraft für die ganze Familie. Dieses alte, überlieferte Wissen gerät in der heutigen Zeit immer mehr in Vergessenheit, dabei ist es gerade in diesen Tagen so wichtig, sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Gerne möchte ich mein Wissen aktuell online weitergeben und die Natur und damit Lebensfreude in die Wohnzimmer der Österreicher bringen,“ erklärt Anja Fischer ihre Idee. Normalerweise zeigt sie den Kursteilnehmern ihre Kräuter direkt auf den Wiesen rund um ihr Haus. Doch in Zeiten von Corona sind die Kräuterkurse in ihrem normalen Ablauf nicht möglich. Daher hat Anja Fischer einen Online-Kräuterkurs für Kinder entwickelt.

