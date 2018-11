Optimaler Wintersport: Gesund bleiben durch Langlaufen

Vor Kurzem startete man am Dachstein in die Langlauf- und Skisaison. Dabei ist Langlaufen die ideale Sportart, um in der kalten Jahreszeit gesund zu bleiben. Experte Markus Kahr erklärt, weshalb dieser Sport so gut für die Gesundheit ist.

Seit 27. Oktober können Langläufer und Skifahrer am Dachsteingletscher auf knapp 3000 Metern Höhe ihre Schwünge in den Schnee ziehen. Die Langläufer kommen auf der fünf Kilometer langen Loipe voll auf ihre Kosten. Fitnesstrainer Markus Kahr von Alpenkraft in Ramsau am Dachstein: „Langlaufen gilt als sehr gesunder Sport und als Ganzkörpertraining, da sehr viele Muskelgruppen bei dieser Aktivität angesprochen werden. Man aktiviert den Schultergürtel, die Rückenmuskulatur, die Nackenmuskulatur, die Beckenmuskulatur und selbstverständlich die Beine. Wer zusätzlich unterschiedliche Techniken beim Laufen anwendet, der aktiviert dadurch noch mehr verschiedene Muskelgruppen.“

