Ortskernbelebung wird in Angriff genommen

IRDNING/DONNERSBACHTAL Zwar gilt Irdning mit derzeit rund 2700 Einwohnern wegen der hohen Lebensqualität als Zuzugsgemeinde, trotzdem kämpft die Marktgemeinde mit leerstehenden Geschäftslokalen und einem kaum belebten Ortskern. Das soll sich aber nun ändern, die Pläne dafür wurden in der letzten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Seit Jahren steht das Gebäude Nr. 33, in dem sich unter anderem das ehemalige Cafe Central befand, leer. 2014 hat es die Gemeinde schließlich für einen Kaufpreis von

€ 385.000,- übernommen, nun soll es an eine Miteigentümergemeinschaft veräußert werden. „Das ist vor allem bei Gebäuden in einer unattraktiven Lage interessant, da Umbaumaßnahmen auf 15 Jahre abgeschrieben werden können. Hier erzeuge ich Verluste und bekomme Geld zurück. Im Vergleich: wenn ich eine Wohnung erwerbe, kann ich diese auf 67 Jahre abschreiben. Dadurch erzeuge ich einen Überschuss und zahle Steuern“, erklärt Steuerberater Martin Hochfellner. Geplant ist die Errichtung von neun Wohnungen. Durch den Förderungszuschlag des Landes Steiermark und der Wohnbauhilfen bleiben die Mietkosten gering, man schafft sozialen Wohnraum und belebt dadurch den Ortskern. Die darunter liegende Geschäftsfläche würde, falls notwendig, die Gemeinde anmieten. „Es gibt aber bereits einen Interessenten, der jedoch noch nicht genannt werden möchte“, so Bürgermeister Herbert Gugganig.

