Frohe Ostern

GRÖBMING Trotz kühler Temperaturen vermittelte der Ostermarkt der Bauern und Hobbykünstler am Stoderplatzerl zarte Frühlingsgefühle.

Am Freitag verleiteten die Standln mit vielen handgefertigten Produkten zu einem gemütlichen Einkaufsbummel, frühlingshafte Ostergestecke, entzückende Häschen in allen Variationen sowie die unterschiedlichsten kreativen Erzeugnisse von Hobbykünstlern wurden angeboten. Sabine Spannring aus Lassing kommt mit ihrer Keramik gerne zum Gröbminger Ostermarkt. „Ich bin heuer zum zweiten Mal hier, das ist ein sehr netter Markt.“ Renate und Andreas Hof sind mit ihren köstlichen Käseprodukten aus Schaf- und Ziegenmilch schon Stammgäste beim Gröbminger Ostermarkt wie auch die Bewohner des Seniorenwohnhauses, an deren Stand es viel selbst Gebasteltes, Gestricktes und Gebackenes zu kaufen gab. Karin Schweiger aus Schladming bot Accessoires mit frechen Mundartsprüchen an, Alexandra Stücklschweiger aus der Kleinsölk ihren edlen, handgefertigten Trachtenschmuck, Dagmar Mörschbacher ihre entzückenden Babysachen und, und, und …

Auch für den Osterschmaus war gesorgt, bei einem Angebot vom Weihfleisch übers Osterbrot bis hin zum Selbstgebrannten blieben keine Wünsche offen.