Parkplatzerweiterung für die Therme Amadé

ALTENMARKT Die gute Auslastung der Altenmarkter Erlebnistherme erfordert baldige Erweiterungsarbeiten.

Nachdem die Besucherzahlen in der Therme Amadé bereits in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Zuwachs erfuhren, wurde heuer eine Rekordzahl von über 330 000 Besuchern erreicht. Der durchaus positive Zustrom an Badegästen bringt jedoch ein Problem mit sich: An Tagen mit besonders guter Auslastung sind die zur Verfügung gestellten Parkplätze an der Therme nicht ausreichend. Nach Beschwerden der Badegäste sowie der Anrainer und Nachbargeschäfte steht nun eine Parkplatzerweiterung ins Haus. Im Nordosten der Therme sollen auf ca. 5 000 m Fläche 150 neue Parkplätze entstehen.

