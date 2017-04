Pater Klaus Laireiter kämpft für Kinder in Bolivien

Der 68-Jährige ist Pfarrer aus Leidenschaft und ein guter Bekannter vieler Ennstaler, die den Judokämpfer liebevoll den „Ranggler-Pfarrer“ nennen. In Bolivien führt er seit einigen Jahren einen ganz anderen Kampf: für ein besseres Leben der Kinder stellt er dort ein großartiges Projekt nach dem anderen auf die Beine. Im Interview erzählt er über seine Tätigkeit, Wünsche und Ziele sowie Ostern in Bolivien

Pater Klaus, du bist in der Umgebung schon lange kein Unbekannter mehr. Als gebürtiger Großarler hat es dich irgendwann in den Enns-pongau verschlagen. Wie ist es dazu gekommen?

Pater Klaus: Nachdem ich mit 21 Jahren Theologie zu studieren begann und mit 29 Jahren zum Priester geweiht wurde, war ich in den Jahren 1990 bis 1998 und 2001 bis 2010 als Pfarrer in Eben im Pongau tätig. Nach einem Sozialpädagogik-Studium war ich ab 1982 Lehrer und Erzieher und von 2001 bis 2007 ebenso Rektor im Missionarsgymnasium St. Rupert in Bischofshofen. Und viele kennen mich durch den Judo–Sport. Den Spitznamen „Ranggler-Pfarrer“ habe ich einst nach dem Jakobi-Ranggeln am Hundstein bei Zell am See erhalten. Außerdem bin ich ein sehr geselliger Mensch und vielleicht nicht gerade der typische Pfarrer, deshalb kennen mich sehr viele Leute in der Region.

